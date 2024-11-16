Другие европейские страны также нарастили поставки в сравнении с 2023 годом.

Несмотря на то, что в 2022 году страны Европейского союза взяли курс на постепенный отказ от российского газа, доля импорта из России всё же осталась, пусть и незначительная. Тем не менее, как стало известно из данных Евростата, есть страны, которые по-прежнему не желают отказываться от серьёзной доли российского газа на своём рынке.

Всего за период с января по август 2024 года Европейский союз импортировал из России газа на девять миллиардов долларов: 4,6 миллиарда евро - трубопроводный газ, 4,4 миллиарда евро - сжиженный природный газ (СПГ).

По данным Евростата, ключевым импортёром российского газа в Европе является Франция, которая увеличила свой импорт за 30%, итого потратив 1,9 миллиарда евро. В то же время Венгрия, практически полностью зависящая от российских энергоносителей, втрое сократила поставки - до 1,6 миллиарда евро. За этими странами следует Испания, потратившая за вышеуказанный период 1,4 миллиарда евро на закупки российского газа. Другие страны также отдают существенные средства на покупку российского газа: Италия - 1,3 миллиарда евро, Греция - 920 миллионов евро, Словакия - 800 миллионов евро, Бельгия - 710 миллионов евро.

Примечательно, что некоторые страны нарастили в этом году импорт газа из России сразу втрое - Финляндия (36%) и Литва (41%). При этом импортируют они на самом деле небольшие объёмы - на 44,3 и 1,8 миллиона долларов, то есть в данном случае цифра кажется большой лишь статистически и на самом деле реальный импорт невелик.