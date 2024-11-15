Технологии и возможности Украины хоть ограниченные, но создание грязной бомбы страна себе может позволить. При этом официально о таких намерениях объявлять в Киеве не собираются.

В этом году неоднократно поднималась тема по поводу возможного создания Украиной собственного ядерного оружия. Российский президент Владимир Путин также комментировал такую вероятность, подтвердив, что создать ядерную бомбу в современном мире не так тяжело, даже для Киева. Однако он тогда заверил, что Россия в состоянии выявить и пресечь попытки по созданию украинской ядерной бомбы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна не намерена создавать ядерное оружие. По его словам, такое решение попросту не может существенно изменить ситуацию на поле боя.

Как объясняет украинский чиновник, если бы ядерное оружие могло изменить ситуацию в зоне боевых действий, тогда Киев, несмотря на юридические сложности и репутационные риски, пошёл бы на создание своей ядерной бомбы. Однако существенных результатов это не принесёт, поэтому украинские власти не планируют ставить перед собою такую задачу. В то же время очевидно, что российский ответ на такой шаг будет более результативным и имеющим основания.

Михаил Подоляк добавил, что для изменения ситуации на поле боя достаточно меньших решений, например наращивания Западом поставок оружия, в частности дальнобойных ракет и разрешение на удары ими вглубь российских территорий. Впрочем, по последнему пункту единства среди западных стран нет.