Он вместе с политиком и бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит Департамент эффективности правительства.

Не так давно издание CNN писало, что американский бизнесмен Илон Маск отказался занимать должности в администрации новоизбранного американского президента Дональда Трампа, предпочитая довольствоваться лишь консультациями нового американского правительства. Однако даже авторитетным издания свойственно ошибаться и этот случай не исключение: Маск получил должность в администрации Трампа.

Новоизбранный американский президент сообщил на своей странице социальной сети Truth Social, что Илон Маск вместе с политиком и бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят Департамент эффективности правительства. Примечательно, что орган получил аббревиатуру DOGE, как интернет-мем и одноимённая криптовалюта, в своё время поддерживаемая Маском.

По словам Дональда Трампа, эти два американца помогут его администрации ликвидировать всю правительственную бюрократию, сократить избыточное количество нормативных актов, излишних расходов и реструктуризовать федеральные агентства. Учитывая озвученный спектр полномочий, DOGE получит достаточно влияния на правительственные органы.

Илон Маск уже прокомментировал своё назначение, заявив, что бюрократии пришёл конец, а его работа вызовет шок в системе, и у всех, кто причастен к растрате государственных средств. Бизнесмен также дал понять, что теперь федеральных агентств в Соединённых Штатах Америки будет не более 99.