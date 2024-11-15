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Nacvark
Пентагон намерен еженедельно поставлять оружие Украине до прихода Дональда Трампа
Только таким образом можно успеть своевременно потратить всё финансирование на помощь Киеву.

Не так давно стало известно, что у Министерства обороны Соединённых Штатов Америки есть ещё 9,3 миллиарда долларов для оказания военной помощи Украине. Из них 7,1 миллиарда долларов предназначены для поставок оружия в рамках президентских полномочий напрямую со складов Пентагона, то есть необходимое, чтобы это оружие уже было в арсенале американской армии. Вашингтон намерен израсходовать всё военное финансирование до смены американского президента, чтобы в полной мере воспользоваться утверждёнными Конгрессом средствами для оказания помощи Киеву.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Джо Байден дал ясно понять о своей готовности потратить всё выделенное парламентом финансирование до истечения его полномочий. На фоне этого в американском оборонном ведомстве будут работать над тем, чтобы регулярно, практически еженедельно, объявлять о новых пакетах военной помощи, пополняя запасы Вооружённых сил Украины.

В планах Пентагона поставить из американского арсенала всё оружие на 7,1 миллиарда долларов. Такие поставки можно достаточно быстро осуществить, но загвоздка в том, что на момент объявления пакета военной помощи, американская армия попросту может не иметь достаточного количества оружия для поставок. Исходя из этого в Вашингтоне будут думать над тем, как закрыть военные потребности Киева в пределах имеющегося оружия.

Некоторое оружие продолжит поступать и после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ведь американское правительство имеет ещё 2,2 миллиарда долларов для заключения контрактов с местными оборонными компаниями на поставку оружия Вооружённым силам Украины.

#украина #сша #дональд трамп #пентагон
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