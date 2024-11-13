Всего Вашингтон имеет 9,3 миллиардов долларов, рассредоточенных по разным инициативам помощи.

Недавно была новость о том, что у Соединённых Штатов Америки осталось около шести миллиардов долларов на оказание военной помощи Украине. В Пентагоне планируют задействовать данные средства так, чтобы все поставки оружия Киеву завершились до инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

На очередном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер рассказал, сколько на самом деле у его ведомства осталось суммарного количества денег для поставок оружия Киеву. По его словам, всего у американского правительства есть 9,3 миллиардов долларов, распределённых следующим образом:

Механизм президентских полномочий (PDA) - поставки оружия со складов Пентагона: 7,1 миллиардов долларов (4,3 миллиарда долларов - выделены в 2024 году, ещё 2,8 миллиардов долларов возвращены в результате бухгалтерского пересчёта прошлогоднего военного финансирования).

Инициатива содействия безопасности Украины (USAI) - приобретение Пентагоном оружия у американских оборонных компаний для поставок иностранному государству: 2,21 миллиарда долларов.

Американский чиновник подчеркнул, что его ведомство намерено отправить оружие Вооружённым силам Украины как можно быстрее. Причём он акцентирует внимание на том, что обусловлено это решение не политической ситуацией в стране (избранием Дональда Трампа, выступающего против бескорыстной помощи Украине - ред.), а положением дел на поле боя.