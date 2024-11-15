Польский президент подчеркнул, что следующий американский президент не любит проигрывать.

Известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп планирует сократить государственные расходы в Соединённых Штатах Америки, в том числе за счёт прекращения военной помощи Украине. Более того, политик планирует урегулировать российско-украинский конфликт, но каким именно образом - официально ещё неизвестно. На фоне этого возникла вероятность, что новая администрация просто прекратит поставлять оружие Киеву и в конечном итоге им придётся идти на российские условия.

Президент Польши Анджей Дуда высказал своё мнение по этом поводу, заверив, что Трамп не тот политик, который бросит Украину. Как минимум, из-за уважения к уже вложенным в оборону Украины деньгам американских налогоплательщиков. Он акцентирует внимание на том, что сам Дональд Трамп говорил об этом неоднократно, признавая всю серьёзность вложенной в помощь Киеву суммы.

По словам польского президента, Дональд Трамп также является «прирождённым бойцом», который не любит проигрывать.

Анджей Дуда выразил уверенность, что Соединённые Штаты Америки при новой администрации не оставят Киев одним, не допустят полного проигрыша Украины Можно добавить, что хоть, исходя из заявлений Дуды, следующий американский президент не бросит Украину, но и не гарантирует её абсолютную поддержку. Наиболее вероятен сценарий, при котором Киев всё же будет вынужден пойти на уступки.