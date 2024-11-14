Однако пока Израиль не планирует вывод войск, ведь ситуация на поле боя позволяет ему диктовать условия мира.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки по итогам переговоров с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Брюсселе заявил, что Израилю, возможно, следовало вывести войска из сектора Газа, ведь израильская армия выполнила все цели военной операции, ликвидировав военно-политическое руководство ХАМАС и предотвратив в будущем возможность атак, подобных вторжению на израильские территории 7 октября 2023 года.

По словам американского чиновника, если Тель-Авив решит вывести израильских военных из анклава, то Соединённые Штаты Америки найдут способы, как сделать это так, чтобы ХАМАС вновь не вернулись на палестинские территории. Он также напомнил о работе Вашингтона над урегулирование палестино-израильского конфликта. Нюанс в том, что палестинское движение настаивает на полном выводе израильских войск, когда Израиль, пользуясь своими тактическими и стратегическими достижениями на поле боя, не желает полностью покидать анклав, в который в будущем может возобновиться контрабанда оружия. В текущей ситуации, когда ХАМАС не соглашается на условия Тель-Авива, есть риск развития сценария по примеру аннексии Голанских высот, которые были односторонне признаны израильскими территориями после двадцатилетней оккупации.

Блинкен также акцентирует внимание на том, что существует необходимость проведения гуманитарных пауз в секторе Газа, которые будут длиться не несколько часов, а несколько дней, чтобы доставить всю необходимую гуманитарную помощь в анклав. Он напомнил, что Израиль ответственен за целостность 900 грузовиков, которые ежедневно ожидают, когда им откроют проход в сектор Газа через пограничный пункт Керем Абу Салим.

Ранее стало известно, что Катар прекращает вести посреднические функции в установлении диалога между Израилем и ХАМАС для мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Катарские власти поняли, что ситуация бесперспективная, ведь стороны не готовы идти на компромисс и настаивают исключительно на своих условиях.