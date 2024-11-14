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Nacvark
Госсекретарь США Блинкен призвал Израиль вывести войска из сектора Газа
Однако пока Израиль не планирует вывод войск, ведь ситуация на поле боя позволяет ему диктовать условия мира.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки по итогам переговоров с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Брюсселе заявил, что Израилю, возможно, следовало вывести войска из сектора Газа, ведь израильская армия выполнила все цели военной операции, ликвидировав военно-политическое руководство ХАМАС и предотвратив в будущем возможность атак, подобных вторжению на израильские территории 7 октября 2023 года.

По словам американского чиновника, если Тель-Авив решит вывести израильских военных из анклава, то Соединённые Штаты Америки найдут способы, как сделать это так, чтобы ХАМАС вновь не вернулись на палестинские территории. Он также напомнил о работе Вашингтона над урегулирование палестино-израильского конфликта. Нюанс в том, что палестинское движение настаивает на полном выводе израильских войск, когда Израиль, пользуясь своими тактическими и стратегическими достижениями на поле боя, не желает полностью покидать анклав, в который в будущем может возобновиться контрабанда оружия. В текущей ситуации, когда ХАМАС не соглашается на условия Тель-Авива, есть риск развития сценария по примеру аннексии Голанских высот, которые были односторонне признаны израильскими территориями после двадцатилетней оккупации.

Блинкен также акцентирует внимание на том, что существует необходимость проведения гуманитарных пауз в секторе Газа, которые будут длиться не несколько часов, а несколько дней, чтобы доставить всю необходимую гуманитарную помощь в анклав. Он напомнил, что Израиль ответственен за целостность 900 грузовиков, которые ежедневно ожидают, когда им откроют проход в сектор Газа через пограничный пункт Керем Абу Салим.

Ранее стало известно, что Катар прекращает вести посреднические функции в установлении диалога между Израилем и ХАМАС для мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Катарские власти поняли, что ситуация бесперспективная, ведь стороны не готовы идти на компромисс и настаивают исключительно на своих условиях.

#сша #израиль #сектор газа #блинкен
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