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Nacvark
Переговоры о мире между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара прекращаются
В Дохе намерены отказаться от посреднических функций, пока стороны не готовы серьёзно подойти к заключению мирной сделки.

В 2012 году в Катаре был открыт представительский офис ХАМАС по инициативе тогдашнего американского президента Барака Обамы, который хотел таким образом поддерживать контакты с палестинским движением. В этом году Доха отыгрывала существенную роль в посреднических усилиях Соединённых Штатов Америки по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, но недавно появилась информация от Financial Times о намерениях Катара выдворить палестинцев из представительского офиса, поскольку они отклоняют предложения даже о краткосрочном мире в регионе.

В Министерстве иностранных дел Катара сообщили о намерениях свернуть представительство ХАМАС в Катаре, поскольку оно, являясь каналом коммуникации между заинтересованными сторонами, так и не смогло установить мир в секторе Газа. Отмечается, что переговоры между Израилем и палестинским движением зашли в тупик: стороны отклоняют все мирные предложения.

В связи с этим Доха намерена прекратить посредничество в урегулировании конфликта, если мирное соглашение не будет достигнуто в предстоящем раунде переговоров. Учитывая, что прошлый раунд также не завершился подписанием мирного договора из-за нежелания какой-либо из сторон идти на уступки, вероятнее всего, следующие переговоры не будут результативнее.

Катар готов продолжить посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС тогда, когда стороны продемонстрируют серьёзный настрой положить конец палестино-израильскому конфликту.

#израиль #хамас #катар
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Израиль планирует приобрести для ЦАХАЛ 25 истребителей F-15
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