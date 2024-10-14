Его открытие намечается в ближайшие недели.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вскоре в его стране будет развернута новая американская военная база сил противоракетной обороны Aegis Ashore. Военный объект будет специализирован на противостоянии баллистическим ракетам малого - среднего радиуса действия.

По словам польского министра, в ходе переговоров, учитывая изменения тенденций на фоне российско-украинского конфликта, ему удалось добиться того, чтобы военные с данной базы имели возможность сбивать российские ракеты, летящие в сторону Польши.

Радослав Сикорский подчеркнул, что объявить об открытии данного объекта можно будет уже в ближайшие недели. При этом об оперативной готовности военной базы, дислоцируемой в Редзиково (165 километров от Калининградской области) было объявлено ещё по итогам саммита НАТО в июле, когда тогдашний генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о готовности запустить миссию в рамках противоракетного щита военного блока.

Стоит понимать, что речи про сбивание российских ракет, которыми атакуют украинские территории, не идёт. В Соединённых Штатах Америки неоднократно объяснили, что подобный шаг приведёт к вмешательству НАТО в российско-украинский конфликт, а в самом североатлантическом альянсе призывали не сбивать объекты, которые нарушили воздушное пространство Польши непреднамеренно.