Об этом рассказал глава военного комитета североатлантического альянса Роб Бауэр.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по итогам Пражского оборонительного саммита (8 - 10 ноября) заявил, что североатлантический альянс мог бы вступить в боевые действия на украинских территориях на стороне Вооружённых сил Украины, вытеснив российскую армию, если бы у России не было ядерного оружия.

По словам высокопоставленного чиновника североатлантического альянса, развитие сценария с введением войск НАТО на территорию воюющей страны, как было с Афганистаном, могло быть возможно, если бы Москва не обладала ядерным оружием. Тем не менее, у России есть ядерное оружие и российско-украинский конфликт нельзя сравнивать с войной в Афганистане.

Бауэр отметил, что на самом деле он полностью не исключает участие войск военного блока в боях против России. По его мнению, это не военное, а политическое решение, но, как подчёркивает он, в таком случае рискует весь североатлантический альянс, который становится прямой стороной конфликта.

Что касается медлительности Запада в принятии важных решений по поставкам оружия, Роб Бауэр объяснил, почему так происходит. Он акцентирует на том, что после поставки какого-то определённого оружия, считавшегося «красной линией», возникают недовольства - «почему вы не сделали это раньше?». Однако в тот момент, когда принимается данное решение, вопрос стоит иначе, ведь при его принятии союзники необязательно понимают возможные последствия, взвешивая риски.