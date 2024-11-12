Бизнесмену достаточно его влияния, формальные должности его не интересуют.

Американский бизнесмен Илон Маск является одним из влиятельных политиков, которые оказали поддержку кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу. В сентябре сам Трамп говорил, что Маск хоть и не войдёт в правительство, но может занять должность в его администрации или, например, возглавить комиссию по эффективности работы правительства.

Однако, как пишет издание CNN, на самом деле американский бизнесмен не получит должность в Белом доме. Источник издания объясняет, что Илона Маска не интересуют формальные должности, поскольку это отберёт у него время, которое он мог бы потратить на воплощение в жизнь бизнес-проектов. Отмечается, что если всё же бизнесмен захочет войти в правительство, то ему придётся или продать свои многомиллиардные активы, или отдать в трастовый фонд.

В то же время Маску уже достаточно того влияния, которое он получит после инаугурации следующего американского президента, как один из приближённых к Дональду Трампу. Тем не менее, источник CNN не исключает, что бизнесмен может войти в один из новообразованных комитетов, которые будут предоставлять рекомендации и оказывать консультативную помощь американскому правительству.

Ранее уже Илон Маск спрогнозировал, как может завершиться российско-украинский конфликт, прокомментировав озвученный изданием Newsweek сценарий.