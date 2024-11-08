Всё в рамках утверждённого весной пакета финансирования.

Не так давно обозреватель издания Politico Джек Детч сообщал, что Администрация президента Джо Байдена в спешном порядке планирует отправить Вооружённым силам Украины последнее оружие в рамках утверждённого весной пакета финансирования, поскольку после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, все потоки помощи могут быть перекрыты.

Заместитель пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх заявил, что Пентагон планирует отправить Украине оружие на ещё шесть миллиардов долларов. Все поставки будут реализованы до прихода новой администрации в январе.

Отмечается, что из весеннего пакета военного финансирования у Вашингтона осталось ещё 4 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий (изъятие со складов американской армии), а также около 2 миллиардов долларов через USAID (Агентство по международному развитию, контракты на поставку оружия).

Пентагон планирует объявить о новых пакетах военной помощи в ближайшие недели и реализовать их до прихода Дональда Трампа. Стоит отметить, что поставки в рамках USAID, в зависимости от заказываемого оружия, могут занять больше времени, чем есть у Белого дома.