Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

После февраля 2022 года страны Европейского союза и «Большой семёрки» (G7) заморозили российские активы на общую сумму более 300 миллиардов долларов. С тех пор стал актуальным вопрос, как задействовать данные средства, чтобы использовать их для оказания военной помощи Украине. Одним из вариантов стал утверждённый G7 кредит на 50 миллиардов долларов, который будет покрыт за счёт доходов от замороженных российских активов. Тем не менее, в Киеве продолжают настаивать на полной конфискации средств в пользу Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что уже на следующей неделе Европейский союз ждёт, вероятнее всего, «драматичное заседание», на котором будет обсуждаться финансирование Киева. По его словам, на заседании Совета Европейского союза будет выяснено, должны ли быть приняты более решительные действия, чтобы оказать Киеву помощь реальными деньгами, например конфисковав замороженные российские активы.

Сикорский подчеркнул, что Брюсселю необходимо понять, готовы ли страны-участники задействовать все усилия, дав Вооружённым силам Украины ещё один год для усиления своей переговорной позиции во время мирной конференции с Россией.

После того, как новым американским президентом был избран Дональд Трамп, стало понятно, что после своей инаугурации политик активизирует действия, направленные на мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Однако актуальным остаётся вопрос, на каких условиях будет решён конфликт и позволит ли Киеву его позиция на поле боя добиться приемлемых условий мира.