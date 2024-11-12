Американский президент планирует организовать переговоры между Украиной и Россией, начать добывать большее нефти, развивать национальную промышленность и сокращать расходы страны.

Издание Associated Press рассказало о планах новоизбранного американского президента Дональда Трампа, который вступит в свою должность уже 20 января 2025 года. Информация была взята из его ранее озвученных планов на внутреннюю и внешнюю политику.

В планы американского политика по данным Associated Press входит следующее:

Решение российско-украинского конфликта. Американский президент усадит представителей Украины и России за стол переговоров, чтобы постараться положить конец боевым действиям и обеспечить устойчивый мир. Закрытие границы. В отличие от правительства Демократической партии, республиканец настроен более серьёзно в отношении мигрантов и планирует усилить миграционный контроль. Реорганизация федерального правительства и помилование сторонников. Будут уволены тысячи федеральных государственных служащих, которые, по мнению Трампа, действуют против него. Также могут быть помилованы граждане, осуждённые за участие в штурме Капитолия 2021 года. Бурение новых скважин. Одним из решений президента будет бурение новых скважин, разведка нефтяных месторождений, чтобы обеспечить прирост добычи нефти Соединёнными Штатами Америки, пользуясь энергоносителями для обеспечения собственных интересов. Как уже говорил Дональд Трамп, он запросто может обрушить цены на нефть, лишив Москву существенной доли доходов за счёт более выгодных американских энергоносителей. Отмена указов Джо Байдена, направленная на сворачивание его социальной, миграционной политики и сокращении государственных расходов. Одним из вычеркнутых пунктов расходов Соединённых Штатов Америки будет военная помощь Украине.

Как напоминает Associated Press, ещё во время своего первого президентского срока Дональд Трамп имел длинный список планов. Его интересовал пересмотр существующих торговых соглашений, депортация нелегальных мигрантов и искоренение коррупции. Очевидно, что после инаугурации в январе Трамп обнародует десятки указов, но как быстро они будут реализованы на деле - остаётся только смотреть.