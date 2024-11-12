Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил об отсутствии намерений у стран-участников сообщества отправлять на украинские территории какие-либо европейские вооружённые подразделения ни в качестве миротворческих сил, ни в каком-либо другом виде.

По словам европейского чиновника, по данному поводу нет согласованных решений. В то же время Стано подчеркнул, что Брюссель осуществляет подготовку украинских военнослужащих, но происходит это за пределами Украины, то есть на территории стран Европейского союза.

Что касается влияния победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатов Америки, Петер Стано акцентирует внимание на том, что позиция Европейского союза по поводу поддержки Украины остаётся неизменной и это обсуждалось на неформальном саммите в Будапеште. Он добавил, что Брюссель продолжит поставлять Киеву оружие, надеясь, что они смогут победить (под победой подразумевается восстановление территориальной целостности).

Ранее была новость о том, что в Европейском союзе продлили обучение украинских военнослужащих в рамках Миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM) до 2026 года. На это выделены дополнительные 409 миллионов евро.