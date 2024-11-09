За два года в рамках данной миссии обучено уже 63 тысячи украинских военных.

В октябре 2022 года Совет Европейского союза создал Миссию Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM), которая была направлена на обучение Вооружённых сил Украины на территории стран-участников. В рамках данной миссии Брюссель хотел повысить боевой потенциал Украины и её способности по защите территорий. Всего за два года удалось обучить 63 тысячи украинских солдат, а до конца года будут обучены ещё 12 тысяч человек личного состава.

Стало известно, что Совета Европейского союза по итогам саммита в Будапеште принял решение продлить EUMAM ещё на два года, выделив под эту цель дополнительные 409 миллионов евро. Старт нового этапа программы запланирован на 14 ноября 2024 года, продлится она до 15 ноября 2026 года. Отмечается, что данная миссия будет тесно сотрудничать с НАТО в рамках её программы по оказанию помощи и обучению в области безопасности для Украины (NSATU).

При этом расширять программу с направлением западных инструкторов на украинские территории никто не планирует. Некоторые страны-участники, в частности Венгрия, были обеспокоены такой вероятностью.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал о необходимости пересмотреть на саммите в Будапеште стратегию Европы по поводу дальнейшего оказания военной помощи Украине. Он объяснил это тем, что без Соединённых Штатов Америки европейцы не смогут самостоятельно поддерживать Киев.