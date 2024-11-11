Политики желают максимально эффективно использовать время до 20 января 2025 года, когда в Белый дом придёт Дональд Трамп.

Известно, что Соединённые Штаты Америки не разрешают Вооружённым силам Украины наносить удары вглубь российских территорий поставляемым Западом оружием. Великобритания и Франция также не могут принять данное решение самостоятельно, поскольку для эффективного координирования ударов необходимо согласие Вашингтона на использование их технологий украинскими военными.

Издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что премьер-министр Великобритании и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют убедить американского президента Джо Байдена дать Украине разрешение на удары вглубь России. По данным издания, политики рассчитывают на согласие Вашингтона, поскольку для Байдена это последний шанс оставить своё политическое наследие.

Отмечается, что политики желают максимально эффективно использовать время до 20 января 2025 года, когда в должность американского президента вступит Дональд Трамп. Источник The Telegraph отметил, что от Джо Байдена ожидают «открытие кранов» с поставками дополнительного оружия за несколько месяцев до его отставки.

Впрочем, последнее не отрицают и в Белом доме. Американское правительство планирует задействовать все усилия, чтобы поставить Украине всё оружие в рамках оставшегося военного финансирования на сумму 6 миллиардов долларов.