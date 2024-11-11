По этой причине Путин называл кандидатуру демократа более предпочтительной.

Известно, что ещё во время предвыборной гонки в Соединённых Штатах Америки российский президент Владимир Путин назвал кандидата в американские президенты от Демократической партии Джо Байдена более предпочтительным вариантом для России, нежели республиканец Дональд Трамп. Он объяснил это предсказуемостью демократа, который является политиком старой закалки.

В этот пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с тележурналистом Павлом Зарубиным прокомментировал ситуацию, объяснив, чем Трамп выгодно отличается от Байдена и почему Путин делал ставку на действующего американского президента. Дело в том, что политика демократов Камалы Харрис и Джо Байдена достаточно предсказуема: они будут следовать тому политическому курсу, который определён сейчас.

В случае с Дональдом Трампом, республиканец является непредсказуемым и порой, его решения отличаются от тех, которые он изначально обещал воплотить в жизнь. Тем не менее, Песков считает, что Трампа положительно выделяет среди демократов его риторика: он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение, он говорит о мире.

При этом Дмитрий Песков не решился прогнозировать, что будет дальше (после возвращения Дональда Трампа в Белый дом).