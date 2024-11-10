Американские власти не желают видеть представителей палестинского движения в союзных странах, поскольку они не идут на компромиссные решения в переговорах.

Известно, что Соединённые Штаты Америки при посредничестве Египта и Катара предпринимают попытки урегулировать палестино-израильский конфликт. Однако на текущий момент их усилия не привели к успеху, поскольку по ключевым вопросам израильские дипломаты и представители ХАМАС не смогли найти согласия, в частности из-за требования Израиля сохранить часть контингента войск в секторе Газа для предотвращения повторной милитаризации анклава.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки попросили Катар выдворить из города Доха (столица страны) представителей ХАМАС, которые находятся там для ведения переговоров. Объясняется это тем, что Вашингтон не желает видеть, как палестинское руководство укрывается в Дохе, при этом отказываясь на предлагаемые штатами и другими странами-посредниками решения.

В то же время издание CNN сообщает, что пока непонятно, куда руководство ХАМАС отправиться после выдворения из Катара. Одним из вариантов была Турция, но Вашингтон вряд ли одобрит такой исход по тем же причинам, по которым их не устраивает предоставление палестинцам убежища в Дохе.

По данным The Times of Israel решение, о выдворении представителей ХАМАС из Катара было принято ещё около недели назад после интенсивных переговоров. Как сообщал ранее Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен, палестинское руководство также отклонило инициативу Египта о временном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение пленных.