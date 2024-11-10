При этом ракет на вооружении украинской армии нет, поэтому, вероятнее всего, речь идёт о дрон-ракетах «Паляница».

Не так давно издание The Telegraph писало о приближении Украины к созданию первой украинский баллистической ракеты, которой должен стать оперативно-тактический комплекс «Гром-2». Отмечалось, что испытания первой ракеты прошли успешно, но о её применении речи не было. При этом известно, что страна уже производит дрон-ракеты «Паляница» (беспилотник с реактивным двигателем).

Владимир Зеленский после доклада его советника по стратегическим вопросам Александра Камышина рассказал, как обстоит дело с производством Украиной вооружений, в том числе ракетных. По его словам, в этом году украинский оборонно-промышленный комплекс вышел на значительные результаты, в частности по производству артиллерии (гаубиц, снарядов) и дронов для различных задач.

Помимо этого политик утверждает, что в 2024 году им удалось произвести первые сто единиц ракетного вооружения. Учитывая, что информации о массовом применении украинских баллистических ракет нет, вероятнее всего, речь идёт про ранее упомянутую «Паляницу».

На текущий момент над производством оружия для Вооружённых сил Украины работает более 800 компаний. Немаловажную роль играют западные инвестиции в военное производство, например Дании, которая закупает оружие для украинской армии за свой счёт. В то же время Франция делится своими технологиями и построением производственных цепочек.