Работы над созданием данного оружия идут уже десять лет.

Издание The Telegraph, пообщавшись с председателем украинской делегации в НАТО Егором Черневым, пишет, что Украина приблизилась к созданию собственной баллистической ракеты дальностью до 500 километров «Гром-2». Отмечается, что оперативно-тактический ракетный комплекс уже почти готов к применению.

Украинский чиновник утверждает, что ракета успешно прошла испытания и вскоре будут конкретные результаты по её применению, которые увидит «не только Украина, но и Россия».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» представляют собою одноступенчатую твердотопливную баллистическую ракету, которая может нести боеголовку весом около полутоны на расстояние до 500 километров. Её разработка идёт уже десять лет, но активные шаги в этом направлении предприняли только после 2022 года. На текущий момент из собственного оружия Украина могла полагаться только на ограниченные запасы советской ракеты «Точка-У» 1970-х годов.

The Telegraph также полагают, что создание Украиной собственной дальнобойной баллистической ракеты может привести к снятию Западом ограничения на удары вглубь российских территорий. Однако, вероятнее всего, это станет лишь дополнительным аргументом для западных чиновников, которые будут сообщать об отказе снимать ограничение: Киев способен поражать цели в глубине российских территорий самостоятельно, своим оружием.