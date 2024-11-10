При этом политик подчеркнул, что российско-украинский конфликт нельзя обсуждать без Украины и Европы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск спрогнозировал, что вскоре Соединённые Штаты Америки подготовят декларацию, в которой обозначат возможную дату прекращения огня на украинских территориях. Помимо этого в документе определят разграничительную линию и гарантии безопасности для Украины.

По словам главы польского президента, вне зависимости от того, кто бы победил на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки, Польше и Европе придётся нести большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что урегулирование российско-украинского конфликта не можно обсуждать не только без Киева, но и без Европы.

«Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела», - добавил он.

Что касается обнародованного Newsweek плана завершения российско-украинского конфликта, который уже прокомментировал Илон Маск, Туск отметил, что подобный документ, вероятнее всего, всё ещё находится на стадии подготовки, поэтому оценивать его он не собирается. В нём шла речь про режим прекращения огня вдоль линии боевого соприкосновения с введением демилитаризованной зоны, где будут находится европейские и британские военные.