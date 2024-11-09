Данные истребители, в отличие от F-16, могут быть носителями ракет Storm Shadow.

Известно, что в начале следующего года Франция планирует передать Украине свои истребители Mirage-2000. Конкретное количество обещанных самолётов не озвучивается, но, вероятнее всего, речь идёт о небольшом количестве самолётов. Некоторые издания оценивают первую запланированную на 2025 год поставку в три борта.

Издание Business Insider озвучило особенность, которая выделяет французские истребители среди поставляемых Украине американских самолётов F-16. Дело в том, что истребители данного типа могут быть носителями баллистических ракет Storm Shadow, которые сейчас запускаются украинской армии лишь при помощи ограниченного количества модифицированных советских тактических бомбардировщиков Су-24. В то же время, F-16 во время боевого применения могут использовать лишь ракеты малого радиуса действия, авиационные бомбы JDAM и ещё не поставленные дальнобойные ракеты JASSM.

Как объясняет изданию Тим Робинсон, специалист в сфере военной авиации и член Королевского авиационного общества Великобритании, для Военно-воздушных сил Украине является выгодным получить как можно больше самолётов-носителей, способных осуществлять пуски Storm Shadow.

Не стоит исключать, что появление на вооружении украинской армии Mirage-2000 и большего количества F-16 приведёт к первым боевым применениям западной авиации по российским территориям.