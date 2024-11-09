Связано это с приходом в январе 2025 года нового американского президента, который неоднократно критиковал Европу за низкие расходы на оборону.

Во время первой президентской каденции Дональд Трамп неоднократно критиковал страны-участники НАТО за низкие расходы на оборону и абсолютное лидерство Соединённых Штатов Америки в сфере обороны и безопасности. Его возмущал тот факт, что Вашингтону приходится платить за защиту Европы, хотя европейцы и американцы живут на разных континентах.

Издание The Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве, пишет, что Лондон намерен увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП. Объявить об этих планах, премьер-министр страны Кир Стармер может через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. При этом не уточняется, когда именно британцы нарастят оборонные расходы. Наиболее вероятный срок - весна 2025 года.

Такой шаг со стороны Лондона может быть попыткой улучшить отношения с Вашингтоном, учитывая критические, а порой даже оскорбительные высказывания, которые звучали с уст представителей Лейбористской партии, когда она пребывала в оппозиции. Речь идёт о высказываниях со стороны действующих представителей британского правительства: министра иностранных дел Дэвида Лэмми, министра по делам бизнеса и торговли Джонатана Рейнолдса и заместителя премьер-министра Анджелы Рэйнер.

Предполагается, что повышение расходов на оборону выведут Великобританию сразу на четвёртую строчку, среди 32 стран-участников по уровню затрат на оборону. На текущий момент страна занимает 8 место в этом рейтинге.