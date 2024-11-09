По данным издания, соответствующий запрет будет снят и американцы смогут оказать помощь Киеву с обслуживанием западной техники.

Поражение Россией поставляемой Украине западной техники требует её ремонта, для которого оружие приходится передавать обратно на территорию Европы, а иногда даже в Соединённые Штаты Америки. Всё это занимает время, на которое техника фактически выводится из эксплуатации. Ситуация постепенно начала улучшаться, когда часть военной техники начали обслуживать сначала в Польше, а теперь и на украинских территориях. Однако касается это не всех систем вооружения.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет о планах Соединённых Штатов Америки снять запрет на размещение американских военных подрядчиков на территории Украины для обслуживания предоставленных Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей F-16. Отмечается, что новая политика позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы непосредственно на украинских территориях.

Как объясняет источник издания, делается это всё для того, чтобы помочь Вооружённым силам Украины в ремонте и обслуживании поставленной военной техники. Подрядчики будут отбираться американским оборонным ведомством посредством тендеров из небольшого числа компаний. При этом американцы не будут принимать участие и не станут целью российской армии, поскольку разместят их в глубоком тылу.

CNN подчёркивают, что решение связано с необходимостью быстрого возвращения в строй поставляемой военной техники. Особенно это касается F-16 и Patriot, которые требуют «особой технической экспертизы» перед отправкой на ремонт. Тем не менее, в материале издания акцентируется внимание на том, что количество американских специалистов на украинских территориях будет ограничено и составит от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков.