Для этого необходимо согласие на уровне НАТО, а его не будет.

Не так давно Владимир Зеленский выступил с критикой адрес польского правительства, которое отказалось сбивать российские ракеты и беспилотники над украинскими территориями, а также передавать Военно-воздушным силам Украины свои советские истребители МиГ-29, чтобы усилить противовоздушную оборону страны. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что вопрос о совместном сбивании российских ракет может быть поднят на следующей министерской встрече НАТО.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал ситуацию, назвав условие, при котором польская армия будет перехватывать российские ракеты над территориями Украины. Для этого необходимо, чтобы на этот шаг согласились все страны НАТО. Нюанс в том, что в североатлантическом альянсе выступают против сбивания российских ракет даже в том случае, если они нечаянно нарушили воздушное пространство стран-участников военного блока.

Польский министр добавил, что Владимиру Зеленскому конечно же было было бы легче вести боевые действия, если бы другие страны приняли участие в российско-украинском конфликте. Однако Польша не станет стороной конфликта - подчеркнул он.

Что касается передачи МиГ-29, Владислав Косиняк-Камыш объяснил, что он, как министр обороны, не может согласовать такую поставку, учитывая применение данных истребителей в патрулировании воздушного пространства Польши.