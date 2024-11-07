В штатах сложилась давняя политика, что избранный американский президент не может подлежать преследованию.

Известно, что во время предвыборной кампании на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа были заведены уголовные дела, в частности по делу о штурме Капитолия, хранении секретных документов в частной резиденции и вмешательству в исход выборов. Судебные издержки по данным уголовным делам серьёзно сказались на состоянии Трампа, ведь Республиканская партия не намерена за свой счёт оплачивать юристов кандидату.

Издания CNN и NBC News, ссылаясь на источников, пишут, что Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки планируют прекратить уголовное преследование Дональда Трампа, хотя ещё недавно специальный прокурор Джек Смит активизировал свою работу по делу о вмешательстве политика в американские выборы. Отмечается, что всё это в рамках давней политике ведомства, по которой избранный президент не может быть привлечён к ответственности.

Продолжать расследования по делам в течение ещё нескольких недель или месяцев, пока Трамп не вступил в должность 20 января 2025 года, попросту не имеет смысла. Тем не менее, механизм прекращения преследования ещё не определён и прокурорам придётся решить, как закрыть возбуждённые дела.

По данным изданий, сейчас главная задача юридической команды Дональда Трампа в том, что полностью завершить разбирательства против него. Для этого необходимо добиться по назначенному на 26 ноября слушанию в Нью-Йорке отсрочки на неопределённый срок. В таком случае заседание не успеют провести из-за вступления избранного президента в должность.