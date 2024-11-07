Все эти условия идут вразрез российскому мирному предложению.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки озвучил пять условий, которые для Киева являются «красной линией» и основой для мирного урегулирования российско-украинского конфликта:

Уважение независимости и суверенитета, отказ возвращаться обратно в «зону влияния» России. Приверженность территориальной целостности, невозможность отказа от территорий и официального признания их российскими. Отсутствие ограничений на Вооружённые силы Украины, поскольку армия является единственным надёжным гарантом существования украинского государства. Антироссийские санкции не могут быть сняты, пока Россия не вывела войска из Украины. Блоковый статус, интеграция страны в НАТО - в Киеве должны убедить Дональда Трампа, что никакая другая альтернатива, кроме членства в североатлантическом альянсе, не позволит решить конфликт.

Нюанс в том, что все вышеописанные украинские условия идут вразрез российскому мирному предложению. Владимир Путин уже озвучивал условия, при которых Россия готова на заключение мирного соглашения: отказ Украины от территориальных претензий на Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, внеблоковый статус Украины, признание русского языка вторым государственным, а также военные ограничения, которые обсуждались на переговорах в Стамбуле (2022 год).

Впрочем, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак допускал завершение боевых действий на границах до февраля 2022 года. Очевидно, что окончательная переговорная позиция Киева будет зависеть от ситуации на поле боя и решимости Запада в вопросе поддержки Украины.