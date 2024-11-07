Для этого в Сейм внесён законопроект, предусматривающий исключение для подрядчика, работающего над поставками оружия за рубеж.

Министерство внутренних дел Литвы внесло законопроект о внесении поправок в закон о контроле над оружием и боеприпасами, которые позволят Центральному агентству управления проектами (ЦАУП) реализовывать государственные закупки вооружений категории «А» (огнестрельного оружия), аксессуаров к оружию и боеприпасов.

Дело в том, что сейчас деятельность ЦАУП в качестве посредника во время заключения договоров купли-продажи оружия категории «А» невозможна. По этой причине агентство теряет существенную возможность по реализации части совместных проектов Европейского союза, направленных на поддержку Украины или поставки другого подходящего под данную категория оружия за рубеж.

В случае внесения в законодательство страны новых поправок, Литва может стать более конкурентоспособной на международном рынке оружия, начав конкурировать с ведомствами других стран-участников Европейского союза за право выполнения проектов по поддержке Украины. Таким образом местный военно-промышленный комплекс получит возможность привлечь иностранное финансирование, заодно поставив своё оружие Вооружённым силам Украины в рамках размещённого ими заказа