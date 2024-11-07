Она признала поражение, но продолжит политическую борьбу.

Вчера утром стало понятно, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил достаточное количество голосов, чтобы считаться следующим президентом Соединённых Штатов Америки. На фоне этого, в предвыборном штабе Камалы Харриса воцарилась тишина, а сама политик не давала никаких комментариев по данному поводу продолжительное время.

Однако некоторое время назад ряд иностранных изданий (NBC News, Associated Press, CNN), получив информацию от представителей Харрис, узнали, что кандидат от Демократической партии поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах 2024 года. Политик настаивала на важности мирной передачи власти и президентства в угоду интересов всего американского народа.

Спустя несколько часов Харрис выступила уже перед избирателями, признав своё поражение на выборах. Она благодарна сторонникам за оказанную поддержку, но отметила, что результат оказался не тем, которого хотела её команда и избиратели.

В то же время политик подчеркнула, что не признаёт поражение в политической борьбе за будущие идеалы Соединённых Штатов Америки и планирует продолжить её в судах, на площадях и в общественном пространстве. Речь идёт о том, что кандидат согласна со своим поражением на выборах, но, вероятнее всего, в будущем будет работать над тем, чтобы вновь баллотироваться на президентский пост и отстаивать идеалы Демократической партии.