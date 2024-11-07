Об этом сообщил литовец Андрюс Кубилюс, которого могут назначить на пост европейского комиссара по обороне.

Известно, что с 1 декабря вступят в силу кадровые изменения во всех органах Европейского союза. Это касается и Европейской комиссии, которую по-прежнему будет возглавлять Урсула фон дер Ляйен, но уже в другом составе. Примечательным в новом составе главного исполнительного органа Европейского союза является появление новой должности - европейского комиссара по обороне, которую может занять экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Кандидат на должность европейского комиссара, во время слушаний Европейского парламента по его назначению заявил, что оборона будет являться одним из главных приоритетов нового состава Европейской комиссии во главе Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, он должен будет подготовить европейское сообщество ко всем непредвиденным ситуациям, в том числе к сценарию со вступлением Брюсселя в конфронтацию с Россией.

Кубилюс сообщил о планах работать над максимально быстрой милитаризацией Европейского союза, наращиванием оборонных расходов и общей эффективности военного производства. В его планы также входит формирование единого оборонного рынка Европейского союза, то есть фактический контроль Европейской комиссии над всем европейским военно-промышленным комплексом.

Будущий европейский комиссар считает, что лучшей инвестицией в обороне Европейского союза будет инвестирование в Вооружённые силы Украины. При этом он признал, что Соединённые Штаты Америки, вероятнее всего, в ближайшие годы будут сосредоточены на Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому Европе стоит быть более независимыми в сфере обороны и безопасности.