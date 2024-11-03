Об этом сообщили в Центральном командовании Армии Соединённых Штатов Америки (CENTCOM).

Центральное командование Армии Соединённых Штатов Америки (CENTCOM) сообщило о прибытии на Ближний Восток американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress пятого бомбардировочного авиакрыла, дислоцируемого на военно-воздушной базе Майнот. Теперь данные силы переходят под командование CENTCOM.

Незадолго министр обороны страны Ллойд Остин распорядился направить в регион дополнительные эсминцы, истребители и бомбардировщики. Решение объяснялось обязательствами Вашингтона по защите граждан и военных сил Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке, по обороне Израиля и деэскалации ситуации в регионе путём сдерживания.

По всей видимости, это является превентивной мерой реагирования Вашингтона на случай, если Иран решит атаковать размещённую в Израиле батарею системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которая обслуживается американскими военнослужащими. Другого объяснения, зачем Пентагону размещать на Ближнем Востоке непредусмотренные для обеспечения противовоздушной обороны стратегические бомбардировщики, найти сложно.

Ранее портал AircraftSpots уже сообщал о передислокации двух американских бомбардировщиков B-52 на Ближний Восток. При этом авианосная группа USS Abraham Lincoln готовится к выводу .