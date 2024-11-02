Он пожаловался на отсутствие разрешения для ударов вглубь российских территорий.

В октябре украинские и американские власти заявили о размещении на российских территориях солдат Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), но Москва и Пхеньян опровергли данную информацию. Украинские власти считают, что военные КНДР вступят в боевые действия на стороне российской армии, когда в штатах не спешат делать заявления по поводу того, зачем на территории России размещать северокорейских солдат.

Владимир Зеленский заявил, что сейчас первые тысячи военных КНДР находятся недалеко от украинской границы и, рано или поздно, они вступят в боевые действия. По его словам, Вооружённые силы Украины могли бы противостоять этой угрозе, нанеся превентивный удар вглубь российских территорий, но Запад не даёт на это разрешение.

Зеленский возмутился тем, что в сложившейся ситуации Соединённые Штаты Америки, Германия и Великобритания лишь наблюдают, как КНДР нападёт на Украину. Он также видит роль в этой ситуации Китая, который запросто может заблокировать маршруты перемещения северокорейских войск, если Пекин действительно заинтересован в снижении эскалации конфликта.

В то же время, как отмечает политик, Пхеньян при помощи Москвы, модернизовал свою артиллерию, улучшил технологии производства ракет, а вскоре - получит опыт участия в современных военных конфликтах. Он считает, что всё это говорит об усилении КНДР и её армии.