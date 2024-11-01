Об этом сообщил министр обороны страны Ллойд Остин.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Южной Кореей в формате «2+2» заявил, что Вашингтон планирует нарастить своё присутствие на Корейском полуострове, в частности для укрепления военного сотрудничества с Южной Кореей.

По словам американского министра, он договорился со своим южнокорейским коллегой о дальнейших учениях, направленных на повышение оперативной совместимости и укреплении расширенного сдерживания. Помимо этого страны продолжат расширять взаимодействие по ядерному планированию в рамках Консультативной группы по ядерным вопросам, созданной в этом году.

Известно, что на момент 2021 года в Южной Корее пребывало около 30 тысяч военнослужащих американской армии. Американские военные, проходящие военную службу на юге Корейского полуострова, приписаны к 8-й армии Сухопутных войск, штаб которой находится на военной базе Кэмп-Хамфриз в Анжон-ри Пхёнтхэка.

Ранее Ллойд Остин подтвердил взятые Вашингтоном на себя обязательства по защите Южной Кореи, заверив, что для выполнения этой цели может быть задействован весь спектр американского вооружения, начиная от обыкновенной противоракетной обороны, заканчивая ядерными силами сдерживания.