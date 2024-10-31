Страны также подписали ещё одно рамочное соглашение в сфере обороны.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин на переговорах в формате «2+2» заявил, что Вашингтон по-прежнему готов осуществлять защиту Южной Кореи и об этом он заверил своего южнокорейского коллегу Ким Йон Хену.

По словам американского министра, взятое обязательство подкреплено полным спектром американских сил, начиная от обычной противоракетной обороны, заканчивая передовыми неядерными и ядерными силами сдерживания. Он также напомнил, что Пентагон продолжает проводить широкомасштабные учения со своими союзниками, которые позволяют увеличивать общую готовность и оперативную совместимость на случай военного конфликта в регионе.

Главы оборонных ведомств Соединённых Штатов Америки и Южной Кореи подписали рамочное соглашение по наращиванию военного сотрудничества, которое как раз таки предусматривает пункт с увеличением количества совместных учений. Ещё летом страны договорились о создании консультативной группы по ядерным вопросам для координации ответных действий КНДР, если Пхеньян решит напасть на Южную Корею.

Стоит отметить, что между Россией и КНДР также действует соглашение в сфере обороны, предусматривающее военную взаимопомощь в случае, если одно из государств подвергнется нападению.