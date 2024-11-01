Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отстранённый от должности в сентябре этого года, в рамках проекта «USA-UA: Секретные файлы Белого дома» рассказал о том, как Соединённые Штаты Америки за несколько дней до начала военной фазы российско-украинского конфликта призывали Киев готовиться к продолжению сопротивления после фактической капитуляции.

По словам украинского министра, вице-президент страны Камала Харрис предлагала Владимиру Зеленскому искать альтернативы действующему политическому руководству Украины, например формируя правительство в изгнании, на случай, если действующее не сможет исполнять свои обязанности. Помимо этого американский чиновник призывала Киев готовиться к ситуации, в которой они продолжат оказывать сопротивление, но уже в партизанской форме.

Более того, как утверждает Кулеба, некоторые страны Запада не исключали возможную гибель Зеленского и рекомендовали ему записать видеозавещание на случай ликвидации. Экс-министр объясняет, что когда он за несколько дней до начала боевых действий на украинских территориях возвращался из Соединённых Штатов Америки, ему рекомендовали этого не делать. Однако когда он дал понять, что намерен вернуться в страну, один из «больших друзей Украины» сообщил о необходимости для Зеленского записать видеозавещание.

Не уточняется, было ли оно записано и следовал ли Киев западным рекомендациям. Не стоит исключать, что видеозавещание действительно могло быть записано, но не нашло применения.