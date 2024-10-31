Он подчеркнул, что южнокорейские наблюдатели неоднократно отправлялись на территорию воюющих стран.

Не так давно издание Yonhap писало, что Южная Корея может отправить своих военных экспертов на территорию Украины, чтобы те делились с Вооружёнными силами Украины информацией о северокорейских военных, которые, по данным Киева и Сеула, размещены на территории России. При этом южнокорейская военная делегация уже запланировала диалоги по этому вопросу с украинскими властями на их территории.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином заявил о своей поддержки инициативы, в рамках которой Сеул отправит на украинские территории военных аналитиков и наблюдателей, чтобы те изучали действия северокорейских военных, если они примут участие в боевых действиях.

По словам южнокорейского министра, Южная Корея уже направляла свои группы наблюдения на территории воюющих стран, в частности во время войны в Ираке, чтобы те изучали тенденции современной войны. Ким Ен Хен считает, такой экспедиционный корпус позволит изучать стратегию противника и улучшить защиту своей страны.

При этом стоит понимать, что для Киева это фактически не является помощью, ведь такие наблюдатели не вступят в боевые действия на стороне украинской армии, а будут лишь наблюдать, анализировать информацию и, возможно, делиться ею с командованием Вооружённых сил Украины.