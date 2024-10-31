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Nacvark
Украина и Россия опровергли проведение переговоров о прекращении обстрелов энергообъектов
Данную информацию распространило издание Financial Times.

Не так давно издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщало о переговорах между Украиной и Россией насчёт взаимного прекращения обстрелов энергетической инфраструктуры друг друга. Отмечалось, что Москва выдвинуло для этого своё условие - прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Однако информацию опровергли украинские и российские власти.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал информацию «вбросом» и подчеркнул, что порой фейками не брезгуют даже авторитетные издания. Депутат Государственной думы Андрей Картапалов также опроверг сообщение Financial Times, поставив лишь одно условие для прекращения ударов по украинской энергетической инфраструктуре - капитуляцию.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже опроверг данные иностранного издания, назвав их «вбросом». Он считает, что распространение подобной информации выгодно российским властям и осуществлено ими.

При этом, что Киев, что Москва исключает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Украинские власти убеждены, что российское военно-политическое руководство попросту не пойдёт на такую сделку, поскольку удары по критическим объектам входят в их военную стратегию.

#россия #украина
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