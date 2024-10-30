Отмечается, что это продолжение сорванных после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Украина и Россия через спецслужбы ведут переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Отмечается, что речь идёт о запущенных ещё летом переговорах при посредничестве Катара, которые были сорваны вторжением Вооружённых сил Украины в Курскую область. Официальное существование переговоров по данному вопросу не подтверждены ни Киевом, ни Москвой.

Как отмечает источник издания, украинская и российская армии уже уменьшили число обстрелов энергетической инфраструктуры друг друга. При этом представители российской стороны выдвинули Киеву своё условие - прекращение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, для поражения которых достаточно даже небольшого ударного беспилотника.

Financial Times подчёркивают, что вряд удастся достичь данных договорённостей в полной мере, с прекращением огня, пока украинская армия удерживает участок территорий в Курской области.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил, что взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре могло бы стать первым шагом к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.