Страна не примет участие в кредитной схеме, которую организовывает G7.

Известно, что на территории Европейского союза заморожены сотни миллиардов долларов российских активов, в частности государственных. Не так давно страны «Большой семёрки» (G7) приняли решение использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы за счёт них обеспечить выделение Украине кредита на 50 миллиардов долларов.

Официальный представитель Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO) Фабиан Майенфиш объяснил, что его страна не будет принимать участие в выделении Украине кредита на основе замороженных российских активов, как это сделала G7.

По словам швейцарского чиновника, выделить Киеву кредит за счёт замороженных российских активов Швейцария попросту не может, поскольку иммобилизованные средства Центрального банка России не генерируются - их не содержат в центральных депозитариях ценных бумаг, а лишь хранят в коммерческих банках в виде ликвидных средств. Об отсутствии намерений задействовать данные активы для генерации средств уже ранее в SECO говорили, объясняя это швейцарским законодательством.

На территории Швейцарии заморожено российских активов на более чем 8 миллиардов долларов. Речь идёт об активах и 17 объектов недвижимости (спортивные автомобили, мебель, произведения искусства), принадлежавших физическим и юридическим лицам.