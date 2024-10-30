Данное обвинение со стороны Будапешта уже звучало в отношении США и других стран.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) рассказал, что в Брюсселе существует открытый заговор против венгерского правительства, возглавляемый лидером Европейской народной партии (крупнейшая фракция Европейского парламента) Манфредом Вебером и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам главы венгерского правительства, европейские чиновники хотят сформировать в Венгрии власть «яволя» (нем. Jawohl - Слушаюсь!), подобную «нынешней польской». Вероятнее всего, венгерский политик имел ввиду, что речь о послушном правительстве, которое следует политике Европейского союза. Стоит отметить, что в Варшаве не всегда согласны с решениями Брюсселя.

Орбан не поделился какими-либо доказательствами имеющегося заговор против него и его партии, а также другими подробностями, но подчеркнул, что венгры не дадут такому сценарию (со сменой власти - ред.) воплотиться в жизнь.

Примечательно, что это не первый случай, когда Будапешт обвинял другие страны во вмешательстве в исход парламентских выборов или политику своей страны. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинял Соединённые Штаты Америки в финансировании венгерских политических сил, представляющих себя в роли оппозиции действующему правительству, а также не исключал причастность Украины к этому.