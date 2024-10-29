Новые ограничения, связанные с иммунитетом для северокорейских войск, устанавливаться не будут.

Несмотря на то, что Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) официально опровергают отправку северокорейских военных на российские территории, в Соединённых Штатах Америки и Украине говорят об обратном. При этом в Вашингтоне пока не знают, каким именно образом северокорейские военные могут использоваться в российско-украинском конфликте.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх подтвердила, что Вашингтон фиксирует размещение северокорейских войск на российских территориях, но подтвердить их отправку в Курскую область, где идут боевые действия, пока они не могут.

По словам американского чиновника, если Пентагон подтвердит применение северокорейского контингента войск для участия в боевых действиях, то никаких новых ограничений на поставляемое Вооружённым силам Украины оружие вводить не будут. Сингх подчеркнула, что в таком случае северокорейские военные станут комбатантами и украинская армия сочтёт их законной целью. Впрочем, про снятие ограничений на дальнобойность поставляемого украинской армии оружия, чего добиваются в Киеве, речи не идёт.

Сабрина Сингх отметила, что если Пхеньян отправляет своих военных на российские территории, власти должны иметь расчёт, что Украина ведёт боевые действия при поддержке Соединённых Штатов Америки.