Он допускает, что это завершит горячую фазу конфликта.

С 2022 года российская армия атакует критическую инфраструктуру Украины, тем самым парализуя работу украинских предприятий и поставки электричества в жилые дома. Изначально основной целью России были подстанции, но в этом году военным удалось вывести из строя основную часть энергогенерирующих объектов, что, в совокупности с утратой контроля над Запорожской атомной электростанцией, привело к нехватке генерирующих электроэнергию мощностей.

Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times назвал решение, которое, по его мнению, может привести к завершению горячей фазы российско-украинского конфликта. Речь идёт о взаимной отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, то есть Россия перестанет атаковать украинскую энергосистему, а Украина - российскую.

В сентябре Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказывал о том, что Турция предлагала Москве отказаться от ударов по объектам энергетики, атомной энергетики и торговому гражданскому флоту в Чёрном море, но Киев отверг это решение. При этом позже в Кремле объясняли, что чётких договорённостей в ходе тех переговоров достичь не удалось. Издание The Washington Post также писало о намерениях Киева и Москвы в рамках «секретных переговоров» заключить соглашение по поводу прекращения ударов по энергетическим объектам, но переговоры были сорваны из-за вторжения в Курскую область.