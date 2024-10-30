Все последующие поставки несут риски для Вашингтона.

В текущих условиях Вооружённые силы Украины уже неспособны вести бои за победу, поэтому сейчас идёт борьба на выживание страны. Очевидно, что военная помощь от Соединённых Штатов Америки является важной опорой поддержки для украинской армии, но, как пишет издание The Economist, с этим возникают трудности.

Собеседник издания рассказывает, что Вашингтон больше не может ничего дать Вооружённым силам Украины, не ставя себя под серьёзный риск в других местах. Вероятнее всего, имелось ввиду как принятие рискованных решений, которые грозят серьёзной эскалацией и последствиями, так и наращивание военных поставок, требующее изъятие с собственных запасов большого числа оружия.

Как отмечает The Economist, основной проблемой Вооружённых сил Украины является не потеря территорий, а недоукомплектованность подразделений, сопровождающаяся истощением и невозвратными потерями. Принятые весной поправки в мобилизационное законодательство не позволяют привлечь достаточно добровольцев, для которых служба является в лучшем случае бессрочной, в худшем - в один конец.

Другой источник издания в лице американского чиновника в сфере планирования объясняет, что после 2023 года амбиции Украины по возвращению территорий, с принуждением России к переговорам на украинских условиях, становятся невозможными. Он добавил, что в Пентагоне всё больше думают о том, как Украине просто выжить.