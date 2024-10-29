Китайское внешнеполитическое ведомство считает, что это угрожает всемирной безопасности.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь призвал Соединённые Штаты Америки прекратить милитаризацию космического пространства, продолжив использовать космос исключительно в мирных целях.

Китайский чиновник подчеркнул, что Пекин настаивает на прекращении Вашингтоном безответственной риторики, которая ведёт к военной экспансии и подготовке к войне в космическом пространстве. Ли Цзянь добавил, что действия американской стороны угрожают всемирной безопасности.

Ещё весной китайские власти озвучивали Вашингтону подобные призывы. В Пекине считают Соединённые Штаты Америки самой движущей силой в космосе, которая имеет намерения военизировать его, тем самым создав угрозу безопасности.

В апреле Соединённые Штаты Америки и Япония предлагали в Совете безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) принять резолюцию о ядерном оружии в космосе, но Россия, воспользовавшись правом вето, отклонила предложенный проект документа. Связано это было с тем, что предложенные Москвой поправки в текст резолюции были проигнорированы. Позже предложенная Россией и Китаем резолюция о прекращении гонки вооружений в космосе была отклонена уже Соединёнными Штатами Америки.