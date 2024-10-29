Однако он подчеркнул, что данный вопрос между Москвой и Тегераном обсуждается.

Ещё летом ряд иностранных изданий писали о возможных поставках России иранских баллистических ракет, в частности Fath-360. Отмечалось, что обсуждение данного вопроса между Москвой и Тегераном началось ещё зимой 2023 года. Официально Москва и Тегеран опровергают поставку иранских баллистических ракет или другого оружия российской армии. В Белом доме также не подтверждали факт получения Россией иранских ракет, подчёркивая, что такой шаг со стороны Тегеран обернётся «драматическим сценарием».

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции опроверг получение российской армией иранских ракет и их использование для ударов по украинским территориям. Тем не менее, по его словам, по вопросу передачи иранских ракет России по-прежнему ведётся углубленный диалог и это создаёт Киеву повод для беспокойства.

Ранее издание Axios уже писало, что Израиль своим ударом по Ирану уничтожил планетарные смесители для производства твёрдого топлива на территории страны, которые участвуют в конвейере по выпуску ракет. Позже в Тель-Авиве подтвердили, что своим обстрелом серьёзно ограничили возможности Тегерана в производстве ракет.