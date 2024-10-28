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Nacvark
Министры финансов G7 признали несоблюдение потолка цен на российскую нефть
Они обещают предпринять меры, чтобы усилить контроль за ситуацией.

В 2023 году страны «Большой семёрки» установили потолок цен на российскую нефть, по которому баррель нельзя продавать по цене дороже, чем 60 долларов. Таким образом Запад планировал ограничить доходы Москвы от продажи российской нефти. Тем не менее, успешность реализации данного ограничения стоит под сомнением, ведь использование «теневого флота» позволяет обходить потолок цен на нефть.

Министры финансов «Большой семёрки» (G7) опубликовали совместное заявление по итогам заседания, сообщив, что признают факты многочисленных нарушений потолка цен на российскую нефть и обязываются усилить контроль за ситуацией. Как отмечается в заявлении, некоторые страны не следуют ограничениям, например Китай, продолжая закупать российскую нефть при помощи «теневого флота».

Главы экономических ведомств стран G7 пообещали «усилить давление на Россию», чтобы сделать использование «теневого фота» финансово невыгодным. Сообщество планирует предпринять ограничительные меры в отношении ряда зарубежных филиалов российских организаций, которые осуществлять продажу и приобретение санкционных товаров.

Стоит напомнить, что Соединённые Штаты Америки и Европейский союз уже вводили санкции против владельцев судов, которые причисляют к «теневому флоту» России. Рестрикции коснулись и российской государственной компании «Совкомфлот».

Ранее издание The Washington Post уже писало, что несмотря на повышение Москвой оборонных расходов, государство продолжает поддерживать свою экономику в привычном режиме благодаря неэффективности западных санкций и больших доходов от продажи нефти.

#россия #большая семёрка #российская нефть
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