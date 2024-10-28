Как отмечается в статье, Москва всё ещё извлекает огромные доходы от продажи нефти.

Издание The Washington Post пишет, что с начала российско-украинского конфликта оборонные расходы России значительно выросли и российская экономика начала перегреваться, но даже в таких условиях Москва всё ещё имеет ресурсы, чтобы продолжать боевые действия и поддерживать все функции государства в привычном режиме.

Более того, в статье отмечаются некоторые преимущества для населения, которые связаны с ростом зарплат на фоне боевых действий. Государство обеспечило существенное повышение зарплат военнослужащим, а компаниям приходится придерживаться подобных тенденций, чтобы привлекать работников. Особенно это касается сфер, где имеется нехватка рабочих рук. Приводятся данные Российского союза промышленников и предпринимателей, который показал, что 82,8% предприятий испытывают трудности с привлечением работников. При этом Росстат фиксировал в июне падение безработицы до 2,4%.

Автор The Washington Post связывает сложившуюся экономическую ситуацию в России с провальными санкциями. Несмотря на те же введённые ограничения «Большой семёрки» (G7) на нефтяные цены, Москва продолжает извлекать существенные доходы от продажи нефти.

В материале The Washington Post не осмеливаются называть сроки, при которых российская экономика продолжит держаться на плаву, но в течение следующих нескольких лет для неё сильной угрозы не видят. Однако опасения вызывает ситуацию с нехваткой кадров в определённых профессиях (водитель маршрутки, таксист, молочники-доярки), что требует повышения зарплат. Отмечается, что ситуацию с нехваткой кадров до определённого момента удавалось закрывать благодаря привлечению к работе жителей среднеазиатских стран, но в некоторых регионах России им запретили работать в такси, общепите и других сферах.