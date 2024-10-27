Об этом рассказал в интервью ТАСС министр международных экономических отношений Ненад Попович.

Министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович в интервью ТАСС рассказал, что сербское правительство рассматривает возможность снятия моратория на исследования по развитию атомной энергетики. Такое решение позволит наладить сотрудничество с российским государственным холдингом «Росатом».

По словам сербского министра, он обсуждал этот вопрос с генеральным директором «Росатом» Алексеем Лихачёвым. В случае, если мораторий будет снят (сам Попович этого решения ожидает), Россия предоставит Сербии свой потенциал, в том числе по строительству больших атомных электростанций и мини-атомных станций.

Ненад Попович подчеркнул, что Россия является лидером в мире по строительству современных атомных электростанций, но пока мораторий всё ещё существует, Сербии необходимо концентрироваться на потенциале развития «мирного атома», в том числе в направлении лечения онкологических болезней современными технологиями, препаратами и лекарствами. Он считает, что все озвученные вопросы будут в будущем стоять на повестке сотрудничества с «Росатом», в том числе на уровне межправительственной комиссии.

Ранее стало известно, что Турция привлечёт «Росатом» для строительства новой атомной электростанции на черноморском побережье в городе Синоп.