Соответствующее предложение поступило от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В 2018 году российский государственный холдинг «Росатом» начал строительство атомной электростанции на средиземноморском побережье Турции, которая получила наименование «Аккую». Предполагается, что первый энергетический блок электростанции будет введён в эксплуатацию уже в 2025 году.

Главный исполнительный директор «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о получении от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана ещё одного предложения по строительству атомной электростанции в Турции. Предполагается, что новая атомная электростанция будет построена на черноморском побережье в городе Синоп. По данному вопросу уже начаты консультации на правительственном уровне.

По словам российского менеджера, турецкий бизнес «почувствовал вкус к атомным технологиям», а турки обучаются тем требованиям и задачам, которые есть в атомной энергетике. Учитывая опыт строительства атомной электростанции «Аккую», следующий проект будет унифицирован и типизирован.

Ранее министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар уже говорил в интервью Bloomberg, что российская корпорация «Росатом» является лучшим вариантом для помощи в строительстве атомной электростанции в Синопе. Он подчеркнул, что опыт строительства атомной электростанции «Аккую» выгодно отличает компанию среди других её иностранных конкурентов.